Ученые: коронавирус не влияет на геном человека

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Группа ученых из Австралии, Испании и Британии тщательно изучила структуру ДНК инфицированной вирусом SARS-CoV-2 клетки. В результате исследований не было найдено доказательств того, что вирус может встраивать себя в геном человека. Об этом говорится в препринте исследования ученых, опубликованном на ресурсе bioRxiv.
"В ходе экспериментов мы не нашли доказательств, что SARS-CoV-2 способен интегрироваться в геном зараженной клетки, что говорит о том, что такое явление либо невозможно, либо происходит в единичных случаях", – считают ученые.
Согласно результатам эксперимента, исследователям не удалось обнаружить ни одного примера полной интеграции вируса SARS-CoV-2 в ДНК человека, что дает возможность предполагать, что коронавирус в принципе не способен встраивать себя в человеческий геном или же это происходит исключительно редко.
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