Ученые: коронавирус не влияет на геном человека

Серия экспериментов помогла выяснить, что коронавирус в принципе не способен встраиваться в ДНК человека.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Группа ученых из Австралии, Испании и Британии тщательно изучила структуру ДНК инфицированной вирусом SARS-CoV-2 клетки. В результате исследований не было найдено доказательств того, что вирус может встраивать себя в геном человека. Об этом говорится в препринте исследования ученых, опубликованном на ресурсе bioRxiv.

"В ходе экспериментов мы не нашли доказательств, что SARS-CoV-2 способен интегрироваться в геном зараженной клетки, что говорит о том, что такое явление либо невозможно, либо происходит в единичных случаях", – считают ученые.

В рамках исследования они заразили COVID-19 культуру раковых клеток с целью проследить появятся ли молекулы ДНК, которые содержат копию генома коронавируса или новые вставки, в геноме зараженных клеток. Кроме того, был предпринят ряд действий, чтобы снизить риск ошибок или случайных совпадений, которые могли исказить конечный результат.

Согласно результатам эксперимента, исследователям не удалось обнаружить ни одного примера полной интеграции вируса SARS-CoV-2 в ДНК человека, что дает возможность предполагать, что коронавирус в принципе не способен встраивать себя в человеческий геном или же это происходит исключительно редко.

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