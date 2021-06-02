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Выход в открытый космос российских космонавтов

Видео: космонавты на МКС совершили первый в этом году выход в открытый космос

Роскосмос
Наука и технологии
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Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция ведется в прямом эфире на сайте Роскосмоса.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. В среду, второго июня, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос из модуля "Поиск" Международной космической станции.

Как ранее рассказали в "Роскосмосе", членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука" и заменить панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.

Как сообщает РИА Новости, сентябре космонавты дважды выйдут в открытый космос, чтобы подключить электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".

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