Ученые открыли способ борьбы с метастазами

Метастазы происходят из раковых клеток, которые мигрируют из исходной опухоли в другие органы и могут находиться там в состоянии покоя в течение длительного времени.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Швейцарские биологи изучили механизм образования метастазов, процесса перехода оставшихся после лечения опухоли раковых клеток из спящего состояния в активное. Также ученые предложили варианты блокирования "пробуждения" раковых клеток, передает РИА Новости.

Даже спустя годы после успешного лечения рака в организме могут начать развиваться метастазы. Они происходят из раковых клеток, которые мигрируют из исходной опухоли в другие органы и могут находиться там в состоянии покоя в течение длительного времени. Один из самых важных вопросов в исследованиях онкологических заболеваний заключается в том, что именно вызывает этот переход.

"Период покоя дает важное терапевтическое окно, в течение которого количество раковых клеток и их неоднородность все еще управляемы, — приводятся в пресс-релизе Базельского университета слова профессора Мохамеда Бентирес-Алджа (Mohamed Bentires-Alj), руководителя совместного исследования, которое провели сотрудники кафедры биомедицины университета и медики университетской больницы Базеля. — Поэтому понимание клеточных и молекулярных механизмов, лежащих в основе покоя опухоли, имеет решающее значение для предотвращения рецидива рака".

Оказалось, что ключевую роль в этом переходе играют два типа клеток. С одной стороны, это естественные клетки-киллеры — клетки иммунной системы, которые обычно убивают аномальные или инфицированные клетки, а также замедляют их пролиферацию. Клетки-киллеры выделяют вещество-мессенджер, называемое гамма-интерфероном, которое удерживает раковые клетки в спячке. С другой — звездчатые клетки, которые при активации позволяют раковым клеткам пробудиться от спячки.

"Могут быть разные причины, по которым звездчатые клетки активируются: например, хроническое воспаление в организме или стойкая инфекция", — объясняет первый автор статьи доктор Анна Коррейя (Anna Correia).

Авторы предлагают несколько возможных методов предотвращения метастазов: иммунотерапия на основе интерлейкина-15, увеличивающего количество естественных клеток-киллеров в ткани; гамма-терапия интерфероном, поддерживающая спящее состояние раковых клеток; и ингибиторы механизма, посредством которого звездчатые клетки печени парализуют естественные клетки-киллеры. Соответствующие методы лечения уже существуют для всех этих подходов, но они все еще нуждаются в клинических испытаниях.

"Наши результаты вселяют надежду на иммунотерапию, которая сосредоточена на стимулировании естественных клеток-киллеров в качестве превентивной стратегии для пациентов со спящими раковыми клетками и риском развития метастазов", — говорит Бентирес-Алдж.

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