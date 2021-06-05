Американский корабль Dragon пристыковался к МКС

Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с НАСА.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Грузовой корабль Dragon в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), НАСА провел прямую трансляцию, передает РИА Новости.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузовой миссией корабля Dragon с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) третьего июня.

НАСА сообщает, что Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.09 по североамериканскому восточному времени (около 12.09 мск) в субботу.

Корабль привез на станцию 3,3 тонны груза, среди прочего он доставил новые солнечные батареи.

Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с НАСА.

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