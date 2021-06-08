В России начали строительство первого атомного энергоблока нового поколения

Заливка первого бетона в фундамент реакторного отделения началась при участии руководства российской атомной отрасли и Томской области.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. На площадке "Сибирского химического комбината" (СХК) госкорпорации "Росатом" в городе Северске Томской области официально стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса.

Заливка первого бетона в фундамент реакторного отделения началась при участии руководства российской атомной отрасли и Томской области, передает РИА Новости.

Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на СХК в рамках отраслевого проекта "Прорыв", реализуемого с 2010-х годов. Ожидается, что реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов.

Технологии, лежащие в основе ОДЭК, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения. И все это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации.

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