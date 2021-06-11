Директор НАСА оценил сотрудничество с Россией в космосе как необыкновенное

Билл Нельсон считает, что две страны могут жить в мире, сотрудничая друг с другом, независимо от разногласий на твердой земле.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Глава НАСА Билл Нельсон назвал сотрудничество с Россией в космосе необыкновенным. Он также выразил желание, чтобы космическое партнерство двух стран не прекращалось, пишет РИА Новости.

"Мы видели, к примеру, совсем недавно - они взяли что-то вроде модуля и собираются запустить к МКС. Что, как я думаю, является хорошим индикатором отсутствия у них намерений бросать станцию в ближайшие четыре года", – сказал Нельсон в интервью изданию Politico.

Ранее сообщалось, что запуск предпоследнего российского отсека – многофункционального лабораторного модуля "Наука" – планируется на 15 июля. После этого в конце года (24 ноября) намерены запустить узловой модуль, на чем завершить строительство российского сегмента станции. Ранее последним в российском сегменте должен был стать научно-энергетический модуль, но теперь его предполагается сделать базовым блоком новой российской национальной станции.

Кроме того, ранее говорилось о том, что РФ планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию. При этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после переговоров в начале июня с Нельсоном заявил, что решение о выходе России из проекта МКС может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций. Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в минувшем декабре: в список попали Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации - ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).

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Нельсон напомнил, как в 1975 году "рандеву" кораблей - "Союза" и "Аполлона" - положило начало сотрудничеству наций в космосе.

"Наша политика стала очень напряженной. Но где та единственная область, в которой мы смогли сотрудничать? Так было с 1975 года, когда американский космический корабль в разгар холодной войны встретился и состыковался с российским космическим кораблем, и экипажи прожили вместе девять дней. Мы сотрудничаем с тех пор, и это сотрудничество необыкновенно", – сказал глава НАСА.

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В ходе недавних переговоров с Рогозиным, как сообщил Нельсон, он сказал, что отношения двух стран в космосе уникальны. "Мы можем жить в мире, сотрудничая друг с другом, независимо от наших разногласий на твердой земле", – процитировал Нельсон свой разговор с главой "Роскосмоса", добавив, что РФ и США – партнеры в космосе. "И я не хочу, чтобы это прекратилось", – сказал он.

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