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Президент России Владимир Путин. Архивное фото

Путин: российская наука показала свою мощь, создав "Спутник V"

© Sputnik / Михаил Климентьев
Наука и технологии
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Президент России подчеркнул, что исследователи в РФ добились успеха, в кратчайшие сроки создав безопасную и эффективную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Российская наука ярко проявила себя в 2020 году, когда отечественные ученые триумфально создали вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в субботу президент России Владимир Путин. По его словам, найденные решения открывают путь для появления вакцин и от других опасных вирусных заболеваний, пишет РИА Новости.

Вакцина Спутник V. Архивное фото
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям "Спутника V". Она досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, замглавы Центра по научной работе Денису Логунову и руководителю 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.

"Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V", – подчеркнул Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.

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Это, как заявил президент, позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. "И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром", – сказал Путин.

Спутник Лайт
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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"Подчеркну: такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний", – добавил президент РФ.

Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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