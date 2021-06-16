Россия и Китай раскрыли подробности создания лунной станции

Россия и Китай представили общественности планы по строительству Международной научной станции на Луне.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге Россия и Китай на представили дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне.

В презентации приняли участие замгендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа, сообщает РИА Новости.

Из презентации следует, что российско-китайскую научную лунную станцию развернут к 2035 году в два этапа. Так, с 2021 по 2025 год планируется провести разведку районов. В этот период запустят три российские и три китайские автоматические станции.

Затем начнется строительство. Для этого будут запущены автоматические станции "Луна-28" и "Чанъэ-8", после чего намечается развертывание инфраструктуры с помощью трех российских и трех китайских ракет.

Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.

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