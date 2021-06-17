Видео: Китай запустил к своей орбитальной станции корабль с тремя космонавтами

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. В ночь на четверг успешно прошел запуск китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту, он направился к строящейся орбитальной станции КНР. Об этом говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 по московскому) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, пишет РИА Новости.

"Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", – говорится в сообщении программы полетов.

Сообщается, что "Шэньчжоу-12" должен сблизиться в автономном режиме и провести быструю стыковку с основным модулем "Тяньхэ", образовав общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее. Космонавты после этого перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут три месяца. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту специальной капсулы.

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