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Астероид. Иллюстративное фото

К Земле приближается астероид размером с две статуи Свободы

© CC BY 2.0 / Hubble ESA / Artist's view of watery asteroid in white dwarf star system GD 61
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210620/35183100/asteroid-priblizhaetsya-zemlea.html

Астероид, длина которого составляет 187 метров, максимально сблизится с Землей в следующую пятницу, 25 июня.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Астероид, длина которого вдвое превышает высоту нью-йоркской статуи Свободы, максимально приблизится к нашей планете 25 июня. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на NASA.

Астероид
© Pixabay / 9866112
К Земле несутся два астероида: статуя Свободы и Эйфелева башня

Астероид 441987 (2010 NY65), размер которого составляет 187 метров, что, по оценке СМИ, опубликовавшего новость, в два раза превышает нью-йоркскую статую Свободы, движется со скоростью 13,4 километра в секунду.

В момент максимального приближения к Земле он будет находиться на удалении, в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны, то есть более чем в пяти миллионах километров от нас. Тем не менее по классификации астрономов он может считаться объектом, сближающимся с нашей планетой.

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Теги:
астероид, Космос

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