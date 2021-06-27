Опубликовано видео посадки китайской экспедиции на Марс

Китайский марсоход, который выполняет в настоящее время космическую миссию, запечатлел поверхность красной планеты.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Китайское национальное космическое управление (CNSA) в честь столетнего юбилея Коммунистической партии показало видео с посадкой аппарата "Чжужун" на Марсе. Кадры публикует агентство Синьхуа на своей странице в YouTube, передает РИА Новости.

На них видно, как марсоход раскрывает парашют и начинает движение по поверхности планеты.

Китайская миссия "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса 15 мая, начав исследование Красной планеты.

Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

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