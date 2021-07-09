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Экспонаты выставки в Ухани. Архивное фото

Ученые объяснили, почему коронавирус не мог появиться в лаборатории Уханя

© Sputnik / Anna Ratkoglo
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210709/35431242/uchenye-koronavirus-laboratoria-ukhan.html

Исследователи из разных стран развеяли миф о возможности утечки коронавируса из уханьской лаборатории в Китае.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Группа биологов и вирусологов заявила о том, что располагает убедительными доказательствами того, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение. Соответствующее исследование было опубликовано на портале Zenodo.

В качестве авторов работы выступили более 20 ученых из разных стран, в частности из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. В своем исследовании они утверждают, что, несмотря на отсутствие единого мнения о том, какое именно животное стало разносчиком инфекции, есть весомые аргументы в пользу естественного происхождения патогена, сообщает РИА Новости.

"Нет никаких доказательств того, что какие-либо из ранних случаев (заражения коронавирусом. — Прим. ред.) имели связь с Уханьским институтом вирусологии. При этом прослеживаются четкие связи с рынками животных в Ухане. Также нет доказательств того, что институт вирусологии располагал прародителем SARS-CoV-2 или проводил с ним опыты до начала пандемии", — считают ученые.

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© Sputnik / Илья Питалев
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Исследователи заявили, об отсутствии каких-либо случаев заболевания людей, которые могли быть связаны с деятельностью Уханьского института вирусологии. К тому же с момента своего появления новый коронавирус многократно самостоятельно мутировал и повысил живучесть: это наблюдение опровергает утверждение о том, что вирус искусственно создали для заражения людей.

Авторы исследования напомнили, что прежние вспышки коронавирусных инфекций, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, тоже имеют зоонозное происхождение. "При любом сценарии "побега" SARS-CoV-2 из лаборатории он должен был присутствовать там еще до пандемии, однако никаких доказательств, подтверждающих такое мнение, нет", — пишут ученые. Все это служит доказательством того, что пандемия COVID-19 случилась по естественным причинам.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (71)
Теги:
коронавирус

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