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Ричард Брэнсон

Видео: корабль с миллиардером Брэнсоном стартовал с космодрома в США

© AFP 2021 / PATRICK T. FALLON
Наука и технологии
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Накануне Ричард Брэнсон публично пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Корабль с Ричардом Брэнсоном стартовал в воскресенье на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы расположенного в штате Нью-Мехико первого частного космодрома США Spaceport America, передает РИА Новости.

Трансляцию события вел Twitter-аккаунт компании.

Таким образом семидесятилетний основатель компании намерен протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

По технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку. Если судить по предыдущим стартам VSS Unity, три из которых уже были с человеком на борту, состояние невесомости, которое ассоциируется с полетом в космос, продлится около четырех минут.

Накануне Брэнсон публично пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.

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