Видео: корабль с миллиардером Брэнсоном стартовал с космодрома в США

Накануне Ричард Брэнсон публично пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Корабль с Ричардом Брэнсоном стартовал в воскресенье на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы расположенного в штате Нью-Мехико первого частного космодрома США Spaceport America, передает РИА Новости.

It’s a beautiful day to go to space. @RichardBranson and the #Unity22 crew have arrived at @Spaceport_NM in New Mexico. Get ready to watch our test flight LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST on https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/DdPJONJldI — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021

Трансляцию события вел Twitter-аккаунт компании.

Таким образом семидесятилетний основатель компании намерен протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

WATCH LIVE: @RichardBranson and crew of mission specialists fly to space on @VirginGalactic’s #Unity22. A new space age is here... https://t.co/kLI6mGCUro — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021

По технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку. Если судить по предыдущим стартам VSS Unity, три из которых уже были с человеком на борту, состояние невесомости, которое ассоциируется с полетом в космос, продлится около четырех минут.

Накануне Брэнсон публично пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova