Почти как SpaceX: в России запатентовали облик супертяжелой ракеты

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" запатентовала компоновку семейства многоступенчатых модульных ракет-носителей, передает РИА Новости.

Максимальный вариант комплектации ракеты представляется руководителю Института космической политики Ивану Моисееву своеобразным аналогом Starship от компании SpaceX Илона Маска.

"Задачей изобретения является создание семейства унифицированных многоступенчатых модульных ракет-носителей с широким диапазоном грузоподъемности", - говорится в пояснении к патенту, опубликованному на сайте Федерального института промышленной собственности.

Ракета собирается из универсальных ракетных модулей на базе двигателей типа РД-171 (планируется к использованию в ракетах "Союз-5") и РД-180 (планируется к использованию в ракете "Союз-6"). В зависимости от компоновки регулируется диапазон грузоподъемности ракеты, отмечается в патенте.

Согласно представленной иллюстрации, в максимальной комплектации предполагается использовать 14 двигателей РД-171. До этого новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей" для полетов к Луне планировалось построить на базе шести таких двигателей и менее мощного РД-180 в центре.

В апреле руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве объявил, что в России планируется разработка сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 200 тонн для полетов к Луне и Марсу. По его словам, проектирование пока находится на стадии технических предложений.

Грузоподъемность самой мощной из когда-либо созданных человечеством ракет, американской Saturn V, использованной в лунной программе 60-х - 70-х годов, составляла порядка 140 тонн. Советская "Энергия" могла выводить на низкую околоземную орбиту 105 тонн.

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