09:42 13 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD18.06
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Байконур

Почти как SpaceX: в России запатентовали облик супертяжелой ракеты

© Sputnik / Roscosmos
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34323036.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210713/35496826/Pochti-kak--SpaceX-v-Rossii-zapatentovali-oblik-supertyazheloy-rakety.html

Максимальный вариант комплектации ракеты представляется своеобразным аналогом Starship от компании SpaceX Илона Маска.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" запатентовала компоновку семейства многоступенчатых модульных ракет-носителей, передает РИА Новости.

Максимальный вариант комплектации ракеты представляется руководителю Института космической политики Ивану Моисееву своеобразным аналогом Starship от компании SpaceX Илона Маска.

"Задачей изобретения является создание семейства унифицированных многоступенчатых модульных ракет-носителей с широким диапазоном грузоподъемности", - говорится в пояснении к патенту, опубликованному на сайте Федерального института промышленной собственности.

Ракета собирается из универсальных ракетных модулей на базе двигателей типа РД-171 (планируется к использованию в ракетах "Союз-5") и РД-180 (планируется к использованию в ракете "Союз-6"). В зависимости от компоновки регулируется диапазон грузоподъемности ракеты, отмечается в патенте.

Астронавт НАСА в открытом космосе
© Photo : Twitter / NASA / Chris Cassidy
Возраст не помеха: американка ждала полета в космос 60 лет, и дождалась

Согласно представленной иллюстрации, в максимальной комплектации предполагается использовать 14 двигателей РД-171. До этого новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей" для полетов к Луне планировалось построить на базе шести таких двигателей и менее мощного РД-180 в центре.

В апреле руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве объявил, что в России планируется разработка сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 200 тонн для полетов к Луне и Марсу. По его словам, проектирование пока находится на  стадии технических предложений.
Грузоподъемность самой мощной из когда-либо созданных человечеством ракет, американской Saturn V, использованной в лунной программе 60-х - 70-х годов, составляла порядка 140 тонн. Советская "Энергия" могла выводить на низкую околоземную орбиту 105 тонн.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
Видео: корабль с миллиардером Брэнсоном стартовал с космодрома в США

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться