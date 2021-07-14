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Вспышка на солнце

Ученым впервые удалось измерить электрическое поле Солнца

© Photo : Facebook / Laboratory of Solar X-ray Astronomy
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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Данные стали известны благодаря автоматическому космическому аппарату для изучения короны Солнца Parker Solar Probe, который пролетел всего в 0,1 астрономической единицы от звезды.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Американские ученые смогли на основе данных солнечного зонда НАСА Parker Solar Probe измерить интенсивность потока электронов — основной составляющей солнечного ветра, передает РИА Новости. Полученные данные позволили впервые точно рассчитать потенциал электрического поля Солнца. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Физики из Университета Айовы проанализировали новые данные, полученные от автоматического космического аппарата для изучения короны Солнца Parker Solar Probe, который пролетел всего в 0,1 астрономической единицы от звезды, ближе, чем любой корабль до этого, и получили новое представление об электрическом поле Солнца.

Девушка на пляже
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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"Ключевой момент — это то, что вы не можете проводить такие измерения вдали от Солнца. Вы можете сделать их только тогда, когда приблизитесь, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Джаспера Халекаса (Jasper Halekas), доцента кафедры физики и астрономии. — Это все равно, что пытаться понять водопад, глядя на реку в миле ниже по течению. Измерения, которые мы сделали на расстоянии 0,1 астрономической единицы, — это как бы внутри водопада".

В частности, исследователи оценили соотношение улетающих и возвращающихся электронов и точнее, чем когда бы то ни было, рассчитали параметры электрического поля Солнца, его ширину и конфигурацию.
"Электроны пытаются убежать, а протоны стараются оттянуть их назад. Это и есть электрическое поле, — говорит Халекас. — Если бы не было электрического поля, все электроны устремились бы прочь и исчезли. Но электрическое поле удерживает все частицы вместе как один однородный поток".

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Теги:
США, Солнце

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