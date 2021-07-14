Технология воссоздания снов поможет восстановиться после COVID-19

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. При восстановлении после инсультов и коронавируса способна помочь новая российская технология воссоздания снов - об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании "Нейроботикс", участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.

Он рассказал о разработке компанией аппаратно-программного комплекса, который представляет собой нейрогарнитуру, связанную с приложением в телефоне или компьютере. Гарнитура ловит сигналы электроэнцефалограммы, считывает активность мозга с поверхности головы и таким образом получает данные о состоянии мозга. Данная технология также может использоваться и для воссоздания снов - поскольку во время сна активность мозга продолжается, то можно определить, какого рода сон видел человек.

"Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы, а впоследствии тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС). В рамках постинсультной реабилитации очень важно как можно скорее начинать тренировки, чтобы сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые. Во время сна человек часто более восприимчив, и это время также можно и нужно использовать для восстановления", - рассказал Конышев. © Sputnik / Денис Абрамов Люди с пневмофиброзом после COVID-19 получат путевки в санатории без очереди

Он также сообщил, что сфер применения технологии много, в том числе сейчас на рынок активно внедряются нейротренинги для постковидного восстановления. "Это психотренинги, направленные на восстановление состояния глубинного расслабления (состояние, при котором организм хорошо восстанавливается, подобного эффекта можно добиться также в ходе многолетних медитативных практик)... Также можно использовать разработку для нейрокоррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими проблемами развития", - добавил он.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova