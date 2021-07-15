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Самолет МС-21. Архивное фото

Видео: новый российский лайнер МС-21 начнет полеты летом 2022 года

© Sputnik / Department of PR Corporation "Irkut"
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210715/35529534/novyy-rossiyskiy-layner-ms-21-nachnet-polety-letom-2022.html

Российская авиакомпания готовится к эксплуатации нового самолета и начнет полеты на нем при отсутствии технических замечаний.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", начала подготовку к эксплуатации нового самолета российского производства МС-21. Компания также сообщила, что при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.

"Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот "России" обозначена весной 2022 года. В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнет обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании", – говорится в сообщении перевозчика.

Лайнер планируется впервые представить широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Свой первый испытательный полет он совершил 28 мая 2017 года.

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Опубликовано видео летных испытаний нового российского лайнера МС-21-300

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