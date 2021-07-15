В Арабских Эмиратах протестировали технологию по вызову дождя

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik.Испытания новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон привели к сильным дождям, которые идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), несмотря на 50-градусную жару в дневное время - об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратский портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа (Storm Center).

"Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат", - отметил портал.

Национальное метеорологическое бюро, в свою очередь, также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары. Синоптики сообщили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.

Бюро прогнозов погоды Катара предупредило, что с будущей субботы до середины следующей недели в стране, где днем столбик термометра поднимается выше +50 градусов, также возможны дожди, несмотря на то, что летом в Катаре дожди никогда не выпадают, а за прошедшие осень, зиму и весну слабые осадки наблюдались только пару раз.

В жарких и засушливых ОАЭ власти активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей, в частности, весной этого года началось тестирование новых способов увеличения объема осадков. С этой целью в Эмиратах стаи использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений. Эти испытания проводит академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского университета Рединга.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova