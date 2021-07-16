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Самолет

"Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021

Sputnik
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210716/35539989/Rostekh-opublikoval-foto-noveyshego-voennogo-samoleta-dlya-MAKS-2021.html

Показ новинки Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала в начале недели, не сообщив, однако, никаких подробностей.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своей фейсбук-странице фотографию новейшего военного самолета, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.
На снимке он показан в чехле, передает РИА Новости. Пост сопроводили надписью Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня раздетой?").

Показ новинки Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала в начале недели, не сообщив, однако, никаких подробностей. По мнению эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, по мнению специалиста, говорят о применении технологий малой заметности.

В этом году Международный авиационно-космический салон отметит пятнадцатилетие. Выставка пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на ютьюб-каналах "Ростеха" и ОАК.

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