"Блошиный рынок" в Кишиневе кому-то помешал

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Кишиневе органы правопорядка разогнали торговцев "блошиного рынка", который расположен на тротуаре недалеко от Железнодорожного вокзала, сообщили корреспонденту Sputnik очевидцы.

Рынок, о котором идет речь, действует много лет на бульваре Гагарина. Торговля здесь ведется по утрам в будние дни и весь день по субботам и воскресеньям. Продавцы — в основном пожилые люди, обеспечивающие себе средства на пропитание, зарабатывая небольшие деньги — "надбавку" к такой же небольшой пенсии.

Журналисты агентства в данный момент выясняют обстоятельства происшествия. Следите за подробностями на сайте Sputnik Молдова.

Сами торговцы предположили, что разогнали рынок для того, чтобы политики смогли провести памятную церемонию у монумента на привокзальной площади. Памятник жертвам сталинских репрессий установили пять лет назад руководство мэрии и представители Либеральной партии.

Update 10:48 : Почему "блошиный рынок" в Кишиневе прекратил работу — полиция дала ответ>>>>