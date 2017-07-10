Готовимся к жаре: яичница, приготовленная прямо на раскаленном асфальте

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Житель казахстанского Шымкента ставит сковородку с маслом на асфальт, а через некоторое время выносит два яйца и разбивает их в нагретую посуду, рассказывает и показывает Sputnik Казахстан. На видео хорошо слышно и видно, как происходит процесс жарки.

Он утверждает, что температура воздуха доходит до 50 градусов по Цельсию, что вполне достаточно для приготовления яичницы.

Видео эксперимента с поджаркой яиц на асфальте опубликовали на Youtube.

"Вот, пожалуйста, яичница готовится. Какая экономия газа", — говорит мужчина на видео.

По данным Казгидромета, вчера, 9 июня, температура в Шымкенте достигала отметки 42 градуса.

Принимая во внимание, что Госметео служба Молдовы объявила со вторника "желтый код" метеоопаности в связи с жарой и это предупреждение будет действовать 11-12 июля, предлагаем желающим сэкономить на газе или электричестве воспользоваться опытом предприимчивого жителя Казахстана, а при случае, может, придумать и свое ноу-хау. И ваши труды не пропадут даром, если вы снимете свой эксперимент на видео — оно будет опубликовано на сайте Sputnik Молдова.

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