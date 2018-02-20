Sputnik.Zoom: проект народных репортеров

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова приглашает читателей попробовать себя в роли журналиста горячих новостей и принять участие в проекте Sputnik.Zoom.

Если вы стали очевидцем какого-либо интересного события — сфотографируйте или снимите на видео происходящее и отправляйте нам. Переслать ваше фото или видео с места события можно на Viber или Telegram Sputnik Молдова (на номер +37369093045), а также по e-mail адресу zoom@sputnik.md

При пересылке материала важно указать дату, время, место съёмки. Фамилию, имя или свой псевдоним автор указывает по желанию. Также при необходимости можно добавить в текст отсылаемого сообщения комментарий в свободной форме.

Мы опубликуем самые острые, актуальные, резонансные и интересные материалы в специальной рубрике Zoom на сайте Sputnik Молдова.

Участники проекта, материалы которых наберут большее количество просмотров, получат памятные сувениры от Sputnik, а также специальные призы от наших партнёров.

Перед началом участия в проекте ознакомьтесь с его Правилами:

Правила проекта Sputnik.Zoom (далее —"Правила"):

Для участия в проекте Sputnik.Zoom (далее —"Проект") автор мультимедиа материала (далее — "Автор") должен прислать на номер +37369093045 в редакцию Sputnik Молдова (далее — "Редакция") через сервис Viber или Telegram, или по электронной почте zoom@sputnik.md свой уникальный фото или видео (горизонтальная съемка) материал (далее — "Материал"). При пересылке Материала Автор должен указать дату, время и место съёмки. Фамилию, имя или свой псевдоним Автор указывает по желанию. Также при необходимости Автор может добавить в текст отсылаемого сообщения комментарий в свободной форме. Предоставляя свой Материал, Автор соглашается с тем, что он на безвозмездной основе передает Редакции исключительную лицензию (далее — "Лицензия") на предоставляемый Материал, то есть исключительное право на его использование в полном объеме. Редакция оставляет за собой право дальнейшего использования и публикации предоставленного Автором Материала с обязательным указанием их источника (при указании Автором своей фамилии, имени или псевдонима), который предоставил материал, и способа его получения. Редакция вправе использовать Материал Автора в следующих формах (включая, но не ограничиваясь), не противоречащих законодательству Республики Молдова:



— размещение на интернет-, радио-платформах Редакции и в социальных сетях;



— размещение в национальных и зарубежных СМИ;



— организация выставок.

Редакция оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и оригинальность Материала и запрашивать у Автора дополнительную информацию о предоставленном Материале. Редакция вправе не публиковать Материал Автора и не предоставлять отчеты Автору об использовании предоставленного Материала. Автор разрешает Редакции сопровождать Материал комментариями и пояснениями. Автор гарантирует, что Материал и его получение не противоречит законам Республики Молдова. Автор гарантирует, что факт представление в Редакцию Материала не нарушает права и интересы третьих лиц. Автор несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Молдова, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с использованием Материала способами, указанными в п. 5 настоящих Правил, Автор обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии третьих лиц. Редакция вправе предоставлять Лицензию на Материал третьим лицам (сублицензирование).



