Sputnik.Zoom: проект народных репортеров

Если вы стали очевидцем какого-либо интересного события — сфотографируйте или снимите на видео происходящее и отправляйте нам. Переслать ваше фото или видео с места события можно на Viber или Telegram Sputnik Молдова (на номер +37369093045), а также по e-mail адресу zoom@sputnik.md
При пересылке материала важно указать дату, время, место съёмки. Фамилию, имя или свой псевдоним автор указывает по желанию. Также при необходимости можно добавить в текст отсылаемого сообщения комментарий в свободной форме.
Мы опубликуем самые острые, актуальные, резонансные и интересные материалы в специальной рубрике Zoom на сайте Sputnik Молдова.
Участники проекта, материалы которых наберут большее количество просмотров, получат памятные сувениры от Sputnik, а также специальные призы от наших партнёров.
Перед началом участия в проекте ознакомьтесь с его Правилами:
Правила проекта Sputnik.Zoom (далее —"Правила"):
- Для участия в проекте Sputnik.Zoom (далее —"Проект") автор мультимедиа материала (далее — "Автор") должен прислать на номер +37369093045 в редакцию Sputnik Молдова (далее — "Редакция") через сервис Viber или Telegram, или по электронной почте zoom@sputnik.md свой уникальный фото или видео (горизонтальная съемка) материал (далее — "Материал").
- При пересылке Материала Автор должен указать дату, время и место съёмки. Фамилию, имя или свой псевдоним Автор указывает по желанию. Также при необходимости Автор может добавить в текст отсылаемого сообщения комментарий в свободной форме.
- Предоставляя свой Материал, Автор соглашается с тем, что он на безвозмездной основе передает Редакции исключительную лицензию (далее — "Лицензия") на предоставляемый Материал, то есть исключительное право на его использование в полном объеме.
- Редакция оставляет за собой право дальнейшего использования и публикации предоставленного Автором Материала с обязательным указанием их источника (при указании Автором своей фамилии, имени или псевдонима), который предоставил материал, и способа его получения.
- Редакция вправе использовать Материал Автора в следующих формах (включая, но не ограничиваясь), не противоречащих законодательству Республики Молдова:
— размещение на интернет-, радио-платформах Редакции и в социальных сетях;
— размещение в национальных и зарубежных СМИ;
— организация выставок.
- Редакция оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и оригинальность Материала и запрашивать у Автора дополнительную информацию о предоставленном Материале.
- Редакция вправе не публиковать Материал Автора и не предоставлять отчеты Автору об использовании предоставленного Материала.
- Автор разрешает Редакции сопровождать Материал комментариями и пояснениями.
- Автор гарантирует, что Материал и его получение не противоречит законам Республики Молдова.
- Автор гарантирует, что факт представление в Редакцию Материала не нарушает права и интересы третьих лиц.
- Автор несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Молдова, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
- В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с использованием Материала способами, указанными в п. 5 настоящих Правил, Автор обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии третьих лиц.
- Редакция вправе предоставлять Лицензию на Материал третьим лицам (сублицензирование).